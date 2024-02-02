Очаків та громада на Миколаївщині вночі зазнали удару ворога
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли з артилерії два населених пункти у Миколаївській області, але обійшлося без жертв.
Очаків та Куцурубську громаду у Миколаївській області російські війська вночі обстріляли з артилерії, обійшлося без постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Сьогодні о 04:54 обстрілів з артилерії зазнало місто Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає
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Зі слів Кіма, учора, 1 лютого, об 11:25 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також 1 лютого, за його даними, об 11:44, 13:30, 14:21 та вночі, 2 лютого, о 01:50 ворог завдав артилерійських обстрілів по двох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає.
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