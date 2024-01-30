Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
Киев • УНН
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
Кинбурнская коса продолжает находиться во временной оккупации россии. россияне продолжают террор противоположного берега Днепро-Бугского лимана, откуда Силы обороны пытаются атаковать огневые позиции рф для того, чтобы выбить их оттуда. Об этом журналисту УНН сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Кинбурнская коса, к сожалению, продолжает находиться во временной оккупации. Это часть Николаевской и часть Херсонской области. Полуостров разделен условно административным делением. Враг продолжает с косы использовать артиллерию и FPV-дроны
Она сообщила, что россияне в последнее время активизировали применение именно беспилотной авиации.
"В последнее время активизировали применение именно беспилотной авиации, имея понимание, что, подтягивая артиллерию на это направление, они фактически сразу теряют ее, потому что после проведения обстрела мы обнаруживаем их позицию и можем по ней отработать", - отметила Гуменюк.
Поэтому, по ее словам, враг пытается переориентироваться на применение дронов.
"Их основная задача - террор Днепро-Бугского лимана для того, чтобы исключить привлечение Николаевских портов к навигационной инициативе. Они продолжают террор противоположного берега Днепро-Бугского лимана, а именно Очаковской и Куцурубской громад, откуда наши силы пытаются атаковать огневые позиции, развернутые оккупантами на Кинбурнской косе для того, чтобы выбить их оттуда", - рассказала Гуменюк.
Дополнение
Ранее Гуменюк сообщала, что российские оккупанты максимально сосредотачивают свои усилия вокруг Крынок на левом берегу Херсонской области.
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе.
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