ОБСЕ за неделю зафиксировала более 8 тысяч нарушений режима тишины на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 8 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшую неделю. Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"После того, как стороны уже 14-й раз подтвердили свою приверженность прекращению, СММ ОБСЕ зарегистрировала примерно 8 тысяч 300 нарушений этого самого режима прекращения огня", - отметил Хуг.
Неделей ранее СММ ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений прекращения огня на Донбассе.
По его словам, также на прошлой неделе СММ зафиксировала 26 единиц крупнокалиберного вооружения в местах, где стороны обязались развести такое вооружение. Причем, как уточнил Хуг, 16 единиц были размещены в подконтрольных правительству районах, 10 из них - в неподконтрольных. Всего с начала года СММ зафиксировала около 3 тыс. единиц запрещенной техники.
При этом он добавил, что зафиксировать технику миссия смогла, несмотря на 21 оборону проведения мониторинга, 19 из них - на неподконтрольных украинской власти территориях.
Также он сообщил об исчезновении двух беспилотных летательных аппаратов миссии - один из них исчез сразу после того, как СММ ОБСЕ зафиксировала в этом районе зенитно-ракетный комплекс.
Напомним, с начала года СММ ОБСЕ зафиксировала более 218 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе.