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ОБСЄ за тиждень зафіксувала понад 8 тисяч порушень режиму тиші на Донбасі

ОБСЄ за тиждень зафіксувала понад 8 тисяч порушень режиму тиші на Донбасі

Київ • УНН

 • 8865 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала понад 8 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі за минулий тиждень. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Після того, як сторони вже 14-й раз підтвердили свою відданість припиненню, СММ ОБСЄ зареєструвала приблизно 8 тисяч 300 порушень цього самого режиму припинення вогню", - зазначив Хуг.

Тижнем раніше СММ ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень припинення вогню на Донбасі.

За його словами, також минулого тижня СММ зафіксувала 26 одиниць великокаліберного озброєння у місцях, де сторони зобов’язалися розвести таке озброєння. Причому, як уточнив Хуг, 16 одиниць були розміщені у підконтрольних урядові районах, 10 з них - у непідконтрольних. Всього з початку року СММ зафіксувала близько 3 тис. одиниць забороненої техніки.

При цьому він додав, що зафіксувати техніку місія змогла попри 21 оборону проведення моніторингу, 19 із них – на непідконтрольних українській владі територіях.

Також він повідомив про зникнення двох безпілотних літальних апаратів місії – один з них зник одразу після того, як СММ ОБСЄ зафіксувала у тому районі зенітно-ракетний комплекс.

Нагадаємо, з початку року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 218 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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