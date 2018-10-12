З початку року ОБСЄ зафіксувала понад 218 тисяч порушень на Донбасі

"З початку року, за спостереженнями місії, сторони порушували режим припинення вогню понад 218 тисяч разів на Донбасі", - сказав Хуг.



За його словами, минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 6,6 тис. порушень режиму припинення вогню.



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Як повідомляв УНН, загальна кількість дітей, що загинули або отримали поранення на Сході України цього року, становить 28 осіб.