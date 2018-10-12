З початку року ОБСЄ зафіксувала понад 218 тисяч порушень на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. З початку року Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала понад 218 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"З початку року, за спостереженнями місії, сторони порушували режим припинення вогню понад 218 тисяч разів на Донбасі", - сказав Хуг.
За його словами, минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 6,6 тис. порушень режиму припинення вогню.
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Як повідомляв УНН, загальна кількість дітей, що загинули або отримали поранення на Сході України цього року, становить 28 осіб.