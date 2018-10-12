ОБСЄ: з початку року жертвами конфлікту на Донбасі стали 28 дітей

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Загальна кількість дітей, що загинули або отримали поранення на Сході України цього року, становить 28 осіб. Про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.