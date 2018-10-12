ОБСЄ: з початку року жертвами конфлікту на Донбасі стали 28 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Загальна кількість дітей, що загинули або отримали поранення на Сході України цього року, становить 28 осіб. Про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“З часу нашої останньої зустрічі троє дітей загинули і ще двоє дістали поранення”, — сказав Хуг.
Він розповів, що біля Горлівки обірвалось життя 14-річного Кирила, 13-річного Андрія і 12-річного Віталія, а 10-річний Дмитро дістав поранення, і того ж дня у Старомихайлівці дістала поранення 16-річна Анна.
“Враховуючи ці останні жертви, загальна кількість загиблих або поранених цього року дітей становить 28 осіб”, — сказав заступник голови СММ.
Як повідомляв УНН, українська сторона у Мінську наполягає на розслідуванні підриву чотирьох дітей на міні в окупованій Горлівці.
Нагадаємо, 30 вересня у результаті вибуху загинули троє дітей в окупованій Горлівці, ще одна дитина перебуває в лікарні з пораненнями.