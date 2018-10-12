С начала года ОБСЕ зафиксировала более 218 тыс. нарушений на Донбассе

"С начала года, по наблюдениям миссии, стороны нарушали режим прекращения огня более 218 000 раз на Донбассе", - сказал Хуг.



По его словам, на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня.



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Как сообщал УНН, общее количество детей, погибших или получивших ранения на Востоке Украины в этом году, составляет 28 человек.