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С начала года ОБСЕ зафиксировала более 218 тыс. нарушений на Донбассе

С начала года ОБСЕ зафиксировала более 218 тыс. нарушений на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9406 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. С начала года Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала более 218 000 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"С начала года, по наблюдениям миссии, стороны нарушали режим прекращения огня более 218 000 раз на Донбассе", - сказал Хуг.

По его словам, на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня.

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Как сообщал УНН, общее количество детей, погибших или получивших ранения на Востоке Украины в этом году, составляет 28 человек.

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