Бойовики заборонили представникам ОБСЄ в’їзд до двох населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Бойовики російсько-терористичних угруповань продовжують систематичні перешкоди міжнародних спостерігачів щодо їх потрапляння в ті чи інші населені пункти, непідконтрольні українській владі. Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони України, передає УНН.
“Відповідно до звіту СММ ОБСЄ, який опублікований 10 жовтня 2018 року, бойовики заборонили представникам Місії проїхати для проведення моніторингу в Верхньошироківське та Южну Ломуватку”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 10 жовтня збройні формування РФ відкрили вогонь у бік патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час проведення зміни персоналу на Донецькій фільтрувальній станції на Донбасі.