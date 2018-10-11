Боевики запретили представителям ОБСЕ въезд в два населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Боевики российско-террористических группировок продолжают систематические препятствия международных наблюдателей относительно их попадания в те или иные населенные пункты, неподконтрольные украинской власти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Согласно отчету СММ ОБСЕ, который опубликован 10 октября 2018 года, боевики запретили представителям Миссии проехать для проведения мониторинга в Верхнешироковском и Южной Ломоватке", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 10 октября вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции на Донбассе.