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СЦКК: збройні формування РФ відкрили вогонь у бік патруля місії ОБСЄ

СЦКК: збройні формування РФ відкрили вогонь у бік патруля місії ОБСЄ

Київ • УНН

 • 10173 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ відкрили вогонь у бік патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час проведення зміни персоналу на Донецькій фільтрувальній станції на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"10 жовтня 2018 року о 9:00 у районі населеного пункту Кам'янка бойовиками збройних формувань Російської Федерації було відкрито вогонь зі стрілецької зброї у бік позицій Збройних сил України. Під вогонь потрапили представники української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ, які здійснювали моніторинг безпекової ситуації у районі Донецької фільтрувальної станції під час проведення щоденної зміни персоналу. Таким чином, бойовики зневажили гарантії безпеки та режиму повної тиші, які надаються сторонами на час проведення даної процедури", - цитує прес-центр повідомлення української сторони СЦКК.

У СЦКК зазначили, що "бойовикам було достеменно відомо, що патруль СММ ОБСЄ виставляється щоденно у районі Кам'янки, яка наразі потрапила під їхній вогонь".

Про цей інцидент, як повідомляється, СММ ОБСЄ повідомила в оперативному звіті від 10 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі заборонили в’їзд спостерігачам ОБСЄ до трьох населених пунктів.

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