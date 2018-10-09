Бойовики на Донбасі заборонили в’їзд спостерігачам ОБСЄ до трьох населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Члени російсько-терористичних формувань заборонили в’їзд спостерігачам СММ ОБСЄ до трьох окупованих населених пунктів. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.
“Продовжуються систематичні перешкоджання з боку збройних формувань Російської Федерації щодо діяльності міжнародних спостерігачів. Відповідно до звіту СММ ОБСЄ, який опублікований 8 жовтня 2018 року, бойовики заборонили представникам Місії проїхати для проведення моніторингу в Заїченко, Новоазовськ та Верхньошироківське”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 12 разів бойовики застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.