Бойовики на Донбасі заборонили в’їзд спостерігачам ОБСЄ до трьох населених пунктів

“Продовжуються систематичні перешкоджання з боку збройних формувань Російської Федерації щодо діяльності міжнародних спостерігачів. Відповідно до звіту СММ ОБСЄ, який опублікований 8 жовтня 2018 року, бойовики заборонили представникам Місії проїхати для проведення моніторингу в Заїченко, Новоазовськ та Верхньошироківське”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 12 разів бойовики застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.