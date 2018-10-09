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ООС: бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню

ООС: бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 12 разів бойовики застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Сепаратисти 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики 12 разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Бойовики вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Позиції Об’єднаних сил у районі Кримського, Луганського, Водяного та Лебединського окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Новотошківського, Луганського та Травневого. Захисники Широкиного були обстріляні з зенітної установки ЗУ-23-2. По оборонцях Новотошківського, Троїцького, Водяного та Лебединського крім того вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби 5 окупантів знищено та 6 поранено.

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