ООС: боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 36 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 12 раз боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.
Сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 12 раз боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Боевики вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Водяного и Лебединского оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Огневого воздействия из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковское, Луганского и Майского. Защитники Широкино были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2. По защитникам Новотошковское, Троицкого, Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожено и 6 получили ранения.