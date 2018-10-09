Боевики на Донбассе запретили въезд наблюдателям ОБСЕ в три населенных пункта

"Продолжаются систематические препятствования со стороны вооруженных формирований Российской Федерации относительно деятельности международных наблюдателей. Согласно отчету СММ ОБСЕ, который опубликован 8 октября 2018, боевики запретили представителям Миссии проехать для проведения мониторинга в Заиченко, Новоазовск и Верхньошироковское", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 36 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 12 раз боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.