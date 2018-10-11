СЦКК: вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля миссии ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"10 октября 2018 года в 9:00 в районе населенного пункта Каменка боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала. Таким образом, боевики пренебрегли гарантиями безопасности и режимом полной тишины, предоставляемых сторонами на время проведения данной процедуры", - цитирует пресс-центр сообщение украинской стороны СЦКК.
В СЦКК отметили, что "боевикам было достоверно известно, что патруль СММ ОБСЕ выставляется ежедневно в районе Каменки, которая сейчас попала под их огонь".
Об этом инциденте, как сообщается, СММ ОБСЕ сообщила в оперативном отчете от 10 октября 2018 года.
Напомним, боевики на Донбассе запретили въезд наблюдателям ОБСЕ в три населенные пункты.