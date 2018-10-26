Минулого тижня ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Минулого тижня Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень припинення вогню на Донбасі. Про це заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня ми зафіксували майже 10 тис. порушень припинення вогню, і сукупна кількість порушень за цей рік перевищує 240 тис", - сказав Хуг.
За його словами, минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 67 одиниць забороненого озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення. З них 24 одиниці знаходились у підконтрольних урядові районах та 43 - в районах, які не контролюються урядом.
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"Цього року ми понад 3 тис. разів фіксували таке порушення розміщення озброєння", - додав він.
Як повідомляв УНН, заступник голови Спеціальної моніторингової місії з 22 по 27 жовтня перебуває з візитом на Сході України.
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