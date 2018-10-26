Минулого тижня ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень припинення вогню

"Минулого тижня ми зафіксували майже 10 тис. порушень припинення вогню, і сукупна кількість порушень за цей рік перевищує 240 тис", - сказав Хуг.



За його словами, минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 67 одиниць забороненого озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення. З них 24 одиниці знаходились у підконтрольних урядові районах та 43 - в районах, які не контролюються урядом.



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"Цього року ми понад 3 тис. разів фіксували таке порушення розміщення озброєння", - додав він.



Як повідомляв УНН, заступник голови Спеціальної моніторингової місії з 22 по 27 жовтня перебуває з візитом на Сході України.



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