На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений прекращения огня

"На прошлой неделе мы зафиксировали почти 10 тыс. нарушений прекращения огня, и совокупное количество нарушений за этот год превышает 240 тыс", - сказал Хуг.



По его словам, на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 67 единиц запрещенного вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода. Из них 24 единицы находились в подконтрольных правительству районах и 43 - в районах, которые не контролируются правительством.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ: на прошлой неделе на Донбассе погибли двое гражданских



"В этом году мы более 3 тыс. раз фиксировали такое нарушение размещения вооружения", - добавил он.



Как сообщал УНН, заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии с 22 по 27 октября находится с визитом на Востоке Украины.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Лисичанске возле школы упала часть ракеты