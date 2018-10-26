На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На прошлой неделе Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. Нарушений прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе мы зафиксировали почти 10 тыс. нарушений прекращения огня, и совокупное количество нарушений за этот год превышает 240 тыс", - сказал Хуг.
По его словам, на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 67 единиц запрещенного вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода. Из них 24 единицы находились в подконтрольных правительству районах и 43 - в районах, которые не контролируются правительством.
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"В этом году мы более 3 тыс. раз фиксировали такое нарушение размещения вооружения", - добавил он.
Как сообщал УНН, заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии с 22 по 27 октября находится с визитом на Востоке Украины.
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