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У Лисичанську біля школи впала частина ракети

У Лисичанську біля школи впала частина ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У місті Лисичанськ Луганської області частина ракети впала у клумбу поблизу школи. Про це у коментарі УНН повідомила речниця ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай.

Раніше, місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що поблизу однієї зі шкіл у місті стався вибух. Однак, за словами речниці, інформація про вибух не підтвердилася.

"Вибух не підтвердився. Однак біля школи в клумбу впала частина ракети "Оса". Інша, головна, частина цієї ракети впала в парку. Зі школи всіх евакуювали: і дітей, і викладачів. Ніхто не постраждав", – проінформувала Погукай.

Наразі спеціалісти та правоохоронці працюють на місцях події.

Водночас радник голови Луганської облдержадміністрації Віталій Шведов у Facebook повідомив, що в районі заводу ГТВ було чутно два вибухи.

"Дійсно стався хлопок над мікрорайоном ГТВ ракети, попередньо, типу "Оса", болванка балансира (гіроскоп) впала на подвір'я СШ №27, а носова частина з блоком управління в парку ГТВ – біля колишнього пам'ятника. Служби відреагували оперативно, територію оточили, працюють вибухотехніки. Частини не бойові. Загрози немає", – написав Шведов.

Нагадаємо, на прилеглій до школи території у Харкові знайшли снаряд часів Другої світової війни.

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