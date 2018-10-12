У Лисичанську біля школи впала частина ракети

Раніше, місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що поблизу однієї зі шкіл у місті стався вибух. Однак, за словами речниці, інформація про вибух не підтвердилася.

"Вибух не підтвердився. Однак біля школи в клумбу впала частина ракети "Оса". Інша, головна, частина цієї ракети впала в парку. Зі школи всіх евакуювали: і дітей, і викладачів. Ніхто не постраждав", – проінформувала Погукай.

Наразі спеціалісти та правоохоронці працюють на місцях події.

Водночас радник голови Луганської облдержадміністрації Віталій Шведов у Facebook повідомив, що в районі заводу ГТВ було чутно два вибухи.

"Дійсно стався хлопок над мікрорайоном ГТВ ракети, попередньо, типу "Оса", болванка балансира (гіроскоп) впала на подвір'я СШ №27, а носова частина з блоком управління в парку ГТВ – біля колишнього пам'ятника. Служби відреагували оперативно, територію оточили, працюють вибухотехніки. Частини не бойові. Загрози немає", – написав Шведов.

Нагадаємо, на прилеглій до школи території у Харкові знайшли снаряд часів Другої світової війни.