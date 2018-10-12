В Лисичанске возле школы упала часть ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В городе Лисичанск Луганской области часть ракеты упала в клумбу возле школы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
Ранее местные жители в соцсетях сообщали, что вблизи одной школ в городе произошел взрыв. Однако, по словам пресс-секретаря, информация о взрыве не подтвердилась.
"Взрыв не подтвердился. Однако возле школы в клумбу упала часть ракеты "Оса". Другая, главная, часть этой ракеты упала в парке. Из школы всех эвакуировали: и детей, и преподавателей. Никто не пострадал", – проинформировала Погукай.
Сейчас специалисты и правоохранители работают на местах происшествия.
В то же время советник главы Луганской облгосадминистрации Виталий Шведов в Facebook сообщил, что в районе завода РТИ было слышно два взрыва.
"Действительно произошел хлопок над микрорайоном РТИ ракеты, предварительно, типа "Оса", болванка балансира (гироскоп) упала во двор СШ №27, а носовая часть с блоком управления в парке РТИ – у бывшего памятника. Службы отреагировали оперативно, территорию оцепили, работают взрывотехники. Части не боевые. Угрозы нет", – написал Шведов.
Напомним, на прилегающей к школе территории в Харькове нашли снаряд времен Второй мировой войны.