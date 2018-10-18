ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі загинули двоє цивільних

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Минулого тижня Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ підтвердила факт загибелі двох цивільних осіб і поранення ще двох на Донбасі. Про це заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.