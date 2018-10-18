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ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі загинули двоє цивільних

ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі загинули двоє цивільних

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Минулого тижня Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ підтвердила факт загибелі двох цивільних осіб і поранення ще двох на Донбасі. Про це заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

“Що частіше сторони застосовують більшу кількість озброєння, то більше цивільних осіб гине та зазнає поранення. Минулого тижня ми підтвердили факт загибелі двох осіб і поранення ще двох”, — сказав Хуг.

Він розповів, що у Золотому 38-річна жінка і її 17-річна дочка загинули внаслідок того, що поблизу їхнього будинку розірвався снаряд.

Крім того, за його словами, у СММ підтвердили, що хлопець отримав поранення від осколка артилерійського снаряду у полі неподалік населеного пункту. Ще один чоловік у Лутугіному минулого тижня зазнав поранення, наступивши на міну.

Як повідомляв УНН, у місті Лисичанськ Луганської області частина ракети впала у клумбу поблизу школи.

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