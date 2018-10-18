ОБСЕ: на прошлой неделе на Донбассе погибли двое гражданских

"Чем чаще стороны применяют большее количество вооружения, тем больше гражданских лиц погибает и получает ранения. На прошлой неделе мы подтвердили факт гибели двух человек и ранения еще двух", - сказал Хуг.

Он рассказал, что в Золотом 38-летняя женщина и ее 17-летняя дочь погибли в результате того, что возле их дома разорвался снаряд.

Кроме того, по его словам, в СММ подтвердили, что парень получил ранение от осколка артиллерийского снаряда в поле недалеко от населенного пункта. Еще один человек в Лутугино на прошлой неделе получил ранение, наступив на мину.

Как сообщал УНН, в городе Лисичанск Луганской области часть ракеты упала в клумбу возле школы.