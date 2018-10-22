Хуг їде на Донбас

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг вирушає на східну Україну з 22 по 27 жовтня, щоб оцінити ситуацію в галузі безпеки в цьому районі та її вплив на цивільних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Місії.