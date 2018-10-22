Хуг їде на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг вирушає на східну Україну з 22 по 27 жовтня, щоб оцінити ситуацію в галузі безпеки в цьому районі та її вплив на цивільних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Місії.
"Головний заступник головного монітора Спеціальної місії зі спостереження ОБСЄ в Україні Александр Хуг вирушає на східну Україну з 22 по 27 жовтня, щоб оцінити ситуацію в галузі безпеки в цьому районі та її вплив на цивільних осіб", - сказано у повідомлені.
У прес-службі також додали, що він відвідає Луганську та Донецьку області, зустріне там команди команд СMM ОБСЄ, а також взаємодіє з цивільними особами по обидва боки контактної лінії. Хуг також планує заохотити всіх зацікавлених працювати над нормалізацією ситуації. Хуг також відвідає місто Дніпро на початку тижня.
Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи 16 жовтня українська сторона подякувала заступнику місії СММ ОБСЄ Александру Хугу за чотирирічну роботу у зв‘язку із завершенням його мандату.
Як повідомляв УНН, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг залишить свою посаду 31 жовтня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кучма назвав свого можливого наступника у контактній групі щодо Донбасу