Сьогодні Хуг попрощався з мінськими групами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона подякувала заступнику місії СММ ОБСЄ Александру Хугу за чотирирічну роботу у зв‘язку із завершенням його мандату. Про це написала у мережі Facebook народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Також українська сторона подякувала заступнику місії СММ ОБСЄ Александру Хугу за чотирирічну роботу, у зв‘язку із завершенням його мандату. Сьогодні Хуг попрощався з мінськими групами", - написала нардеп.
Як повідомляв УНН, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг залишить свою посаду 31 жовтня.
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