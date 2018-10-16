Сегодня Хуг попрощался с минскими группами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона поблагодарила заместителя миссии СММ ОБСЕ Александра Хуга за четырехлетнюю работу в связи с завершением его мандата. Об этом написала в сети Facebook народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Также украинская сторона поблагодарила заместителя миссии СММ ОБСЕ Александру Хуга за четырехлетнюю работу, в связи с завершением его мандата. Сегодня Хуг попрощался с минскими группами", - написала нардеп.
Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг покинет свой пост 31 октября.
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