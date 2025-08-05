Обсудили усиление сотрудничества и запуск инвестфонда: Свириденко провела разговор с министром финансов США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. Речь шла об усилении сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах, а также запуске Американско-украинского инвестиционного фонда. Об этом Свириденко написала в Telegram, передает УНН.

Очень содержательный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. С господином Бессентом моя команда активно работает не первый месяц, однако сегодня первый разговор в должности Премьер-министра и, соответственно, более широкий круг вопросов. Говорили об усилении сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах. Значительное внимание уделили потенциальному оборонному соглашению, которое анонсировал Президент Зеленский – относительно производства и продажи украинских дронов, а также возможную закупку американского оружия - сообщила Свириденко.

Также обсудили запуск Американско-украинского инвестиционного фонда.

Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача – запустить первые три проекта в течение 18 месяцев. Также подняли вопрос усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Договорились продолжить диалог на рабочем уровне - добавила Свириденко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продуктивный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, ключевое – прекращение войны.