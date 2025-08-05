Обговорили посилення співпраці та запуск інвестфонду: Свириденко провела розмову з міністром фінансів США

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Йшлося про посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах, а також запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.

Дуже змістовна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. З паном Бессентом моя команда активно працює не перший місяць, однак сьогодні перша розмова на посаді Прем’єр-міністра і, відповідно, ширше коло питань. Говорили про посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах. Значну увагу приділили потенційній оборонній угоді, яку анонсував Президент Зеленський – щодо виробництва і продажу українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї - повідомила Свириденко.

Також обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду.

Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців. Також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Домовилися продовжити діалог на робочому рівні - додала Свириденко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів продуктивну розмову з Президентом США Дональдом Трампом, ключове – припинення війни.