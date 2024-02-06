Обсудили пролонгацию гуманитарной поддержки: Кипер о встрече с администрацией американской Одессы с администрацией

Глава Одесской ОВА Олег Кипер провел встречу с администрацией американского города Одесса (штат Миссури), передает УНН.

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Глава ОВА напомнил, что в начале полномасштабного вторжения жители американской Одессы провели акцию, чтобы собрать средства и вещи для помощи жителям украинской Одессы. Также вещи были отправлены в центры, принимавшие украинских беженцев в Польше.

"Помогать Одесской области американские одесситы продолжают и по сей день. Собственно пролонгацию гуманитарной поддержки и налаживание сотрудничества мы и обсудили с администрацией города. Был приятно удивлен искренними сопереживаниями нашему региону. Поэтому будем работать!" - написал Кипер.