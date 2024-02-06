Обсудили пролонгацию гуманитарной поддержки: Кипер о встрече с администрацией американской Одессы с администрацией

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  149952 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  167075 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  153692 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  158670 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  262294 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  349916 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333886 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обсудили пролонгацию гуманитарной поддержки: Кипер о встрече с администрацией американской Одессы с администрацией

Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с чиновниками из Одессы, штат Миссури, чтобы обсудить продолжение гуманитарной помощи и сотрудничества между украинским и американским городами, имеющими одинаковое название.

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Обсудили пролонгацию гуманитарной поддержки: Кипер о встрече с администрацией американской Одессы с администрацией

В оккупированном Крыму раздаются взрывы

В районе Казацкой бухты в оккупированном россией Крыму зафиксированы взрывы и стрельба.

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В оккупированном Крыму раздаются взрывы

В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем

Президент Зеленский подписал указ о создании новых Сил беспилотных систем для развития потенциала и технологий беспилотников в Украине, которые, по словам министра цифровой трансформации Федорова, будут иметь решающее значение для модернизации армии и поддержки контрнаступления Украины против России.

Война •   •  10811 просмотра
В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем

Зеленский пожелал выздоровления королю Великобритании Чарльзу ІІІ

Президент Украины Зеленский пожелал королю Чарльзу III скорейшего выздоровления и передал поддержку британской королевской семье от имени украинцев.

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Зеленский пожелал выздоровления королю Великобритании Чарльзу ІІІ

Отдала санаторий на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн частному предпринимателю: прокуратура сообщила о подозрении госрегистратору в Одесской области

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении государственному регистратору за незаконную регистрацию права собственности на имущество стоимостью 1 млрд грн, принадлежащее объединению санаториев.

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Отдала санаторий на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн частному предпринимателю: прокуратура сообщила о подозрении госрегистратору в Одесской области

Подразделение ГУР "Group 13" раскрыли детали спецопераций по уничтожению кораблей черноморского флота

Разведчики из украинского подразделения "Группа 13" раскрыли подробности своей операции, во время которой они использовали надводные беспилотники для уничтожения российского ракетного корабля "Ивановец" в Черном море.

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Подразделение ГУР "Group 13" раскрыли детали спецопераций по уничтожению кораблей черноморского флота

Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале

Президент Зеленский провел совещание по международной деятельности Украины на февраль, которая будет включать ежедневные переговоры и встречи с целью укрепления соглашений по безопасности и поддержки украинских солдат.

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Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале

Замечания заняли девять страниц: Лубинец раскритиковал новый законопроект о мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека раскритиковал правительственный законопроект о мобилизации, заявив, что он содержит противоречивые положения и не соответствует Конституции.

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Замечания заняли девять страниц: Лубинец раскритиковал новый законопроект о мобилизации

В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота

Полиция Харькова использовала робота-сапера, оснащенного рентгеновским сканером, для проверки подозрительного рюкзака в парке и обнаружила, что он не содержал взрывчатки.

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В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота

Зеленский и гендиректор МАГАТЭ обсудили риски оккупации Запорожской АЭС накануне визита Гросси на эту станцию

Зеленский отметил Генеральному директору МАГАТЭ, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация и деоккупация Украиной.

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Зеленский и гендиректор МАГАТЭ обсудили риски оккупации Запорожской АЭС накануне визита Гросси на эту станцию