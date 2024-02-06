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Обговорили пролонгацію гуманітарної підтримки: Кіпер про зустріч з адміністрацією американської Одеси

Обговорили пролонгацію гуманітарної підтримки: Кіпер про зустріч з адміністрацією американської Одеси

Київ • УНН

 • 32198 перегляди

Голова Одеської обласної державної адміністрації зустрівся з посадовцями з Одеси, штат Міссурі, щоб обговорити продовження гуманітарної допомоги та співпраці між українським та американським містами, що мають однакову назву.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер провів зустріч з адміністрацією американського міста Одесса (штат Міссурі), передає УНН.

Деталі

Очільник ОВА нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення жителі американської Одесси провели акцію, щоб зібрати кошти та речі для допомоги жителям української Одеси. Також речі були надіслані в центри, що приймали українських біженців у Польщі.

"Допомагати Одещині американські одессити продовжують і донині. Власне пролонгацію гуманітарної підтримки та налагодження співпраці ми й обговорили з адміністрацією міста. Був приємно вражений щирими співпереживаннями нашому регіону. Тож будемо працювати!" - написав Кіпер.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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