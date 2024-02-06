Обговорили пролонгацію гуманітарної підтримки: Кіпер про зустріч з адміністрацією американської Одеси

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер провів зустріч з адміністрацією американського міста Одесса (штат Міссурі), передає УНН.

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Очільник ОВА нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення жителі американської Одесси провели акцію, щоб зібрати кошти та речі для допомоги жителям української Одеси. Також речі були надіслані в центри, що приймали українських біженців у Польщі.

"Допомагати Одещині американські одессити продовжують і донині. Власне пролонгацію гуманітарної підтримки та налагодження співпраці ми й обговорили з адміністрацією міста. Був приємно вражений щирими співпереживаннями нашому регіону. Тож будемо працювати!" - написав Кіпер.