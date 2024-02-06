Обсудили проекты восстановления Украины: в Минобновления прошла встреча с Уполномоченным президента Франции
Франция и Украина обсудили совместные проекты по восстановлению критической инфраструктуры и транспортного сектора Украины с акцентом на ремонте железных дорог и улучшении водоснабжения.
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог.
На пути к нулевым выбросам: в ЕС начались дебаты о климатических целях 2040 года
Европейская комиссия рекомендует сократить чистые выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, чтобы достичь цели о климатической нейтральности к 2050 году.
Обсудили путь Украины в ЕС и НАТО и конфискацию активов рф: Стефанчук встретился с председателем Народного Собрания Болгарии
Председатель ВР Стефанчук встретился со своим болгарским коллегой, чтобы обсудить путь Украины в ЕС и НАТО, поддержку Украины со стороны Болгарии через военную помощь, а также конфискацию российских активов для компенсации ущерба от войны.
В Хмельницкой области СБУ и Силы обороны отработали обезвреживание российских ДРГ
Служба безопасности Украины отработала нейтрализацию российских диверсионных групп в Хмельницкой области, своевременно противодействуя условной вражеской группе, которая собирала разведывательные данные для осуществления взрывов на энергетическом объекте.
Группа ICU перечислила 300 млн грн на поддержку Украины
За два года войны ICU выделила более 300 миллионов гривен на помощь проектам в Украине и уплатила более 330 миллионов гривен налогов, а банк "Авангард" пожертвовал более 127 миллионов гривен на поддержку Украины.
История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы
Министерство иностранных дел Украины отрицало, что дипломаты отказались от задержанного в Таиланде гражданина Украины, заявив, что посольство оказывало ему помощь с момента его задержания за просрочку визы и сейчас организовывает его возвращение в Украину.
Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов
Президент Европейского Совета призвал Палату представителей Конгресса США срочно одобрить выделение 60 миллиардов долларов помощи для финансовой стабильности Украины и подчеркнул, что помощь Украине поддерживает европейскую безопасность.
На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина
Правоохранители Черновицкой области начали расследование по факту избиения митрополита УПЦ (МП) Михаила Жара на основании его публичных заявлений об инциденте.
ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора
Следователи получили поручение расследовать незаконную установку оборудования для видеонаблюдения в одном из комплексов Киевской области с целью защиты прав журналистов.