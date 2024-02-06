Обсудили проекты восстановления Украины: в Минобновления прошла встреча с Уполномоченным президента Франции

Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины встретилась со Специальным уполномоченным президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. Участники встречи обсудили совместные проекты восстановления Украины. Об этом говорится на странице министерства в Facebook, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, в ходе подготовки к визиту президента Франции Эмануэля Макрона команда Минобрнауки во главе с министром Александром Кубраковым провела встречу со Специальным уполномоченным президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

Наращиваем сотрудничество с Францией в вопросах восстановления Украины. В приоритете - развитие транспортной отрасли и модернизация объектов критической инфраструктуры. Французское агентство по международному техническому сотрудничеству Expertise France с сентября 2023 года реализует проект многоотраслевой технической помощи mAIDan Ukraine/Майдан Украина. Проект финансируется Министерством по вопросам Европы и иностранных дел Франции. Объем - 14,5 млн евро на три года - сказал Кубраков.

Он также отметил, что одним из важных направлений международного сотрудничества является прямая поддержка восстановления территориальных общин, что можно увидеть на примере Черниговщины. Отмечается, что в конце декабря между Украиной и Францией было подписано кредитное соглашение на сумму почти €37 миллионов. В течение года будет поставлено 19 тысяч тонн рельсов, что позволит отремонтировать почти 150 километров путей.

Первая тысяча тонн поступит в первом квартале 2024 года. Также между странами подписан проект улучшения водоснабжения в городе Киеве стоимостью 70 млн евро, который имеет целью восстановление стратегических объектов водоснабжения. В частности внедрение технологии предупреждения гидроударов на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях, технологии очистки промывных вод на Деснянской водопроводной станции, реконструкция двух водоводов. Кроме того, французским агентством международного технического сотрудничества Expertise France реализуются проекты восстановления на региональном уровне.

В планах на 2024 год - совместная работа в сферах реформы децентрализации, поддержка потенциала громад и укрепление партнерства между украинскими и французскими городами.

Напомним,

Франция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в атомной отрасли. Такое сотрудничество усилит энергетическую безопасность Украины, Франции и всей Европы, уменьшив зависимость от российской атомной отрасли.