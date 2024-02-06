Обсудили проекты восстановления Украины: в Минобновления прошла встреча с Уполномоченным президента Франции

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  140917 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  158169 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  149074 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  156285 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  260785 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  348804 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333723 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Новости по теме

Обсудили проекты восстановления Украины: в Минобновления прошла встреча с Уполномоченным президента Франции

Франция и Украина обсудили совместные проекты по восстановлению критической инфраструктуры и транспортного сектора Украины с акцентом на ремонте железных дорог и улучшении водоснабжения.

Экономика •   •  2351 просмотра
Обсудили проекты восстановления Украины: в Минобновления прошла встреча с Уполномоченным президента Франции

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог.

Политика •   •  13116 просмотра
Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

На пути к нулевым выбросам: в ЕС начались дебаты о климатических целях 2040 года

Европейская комиссия рекомендует сократить чистые выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, чтобы достичь цели о климатической нейтральности к 2050 году.

Экономика •   •  2094 просмотра
На пути к нулевым выбросам: в ЕС начались дебаты о климатических целях 2040 года

Обсудили путь Украины в ЕС и НАТО и конфискацию активов рф: Стефанчук встретился с председателем Народного Собрания Болгарии

Председатель ВР Стефанчук встретился со своим болгарским коллегой, чтобы обсудить путь Украины в ЕС и НАТО, поддержку Украины со стороны Болгарии через военную помощь, а также конфискацию российских активов для компенсации ущерба от войны.

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Обсудили путь Украины в ЕС и НАТО и конфискацию активов рф: Стефанчук встретился с председателем Народного Собрания Болгарии

В Хмельницкой области СБУ и Силы обороны отработали обезвреживание российских ДРГ

Служба безопасности Украины отработала нейтрализацию российских диверсионных групп в Хмельницкой области, своевременно противодействуя условной вражеской группе, которая собирала разведывательные данные для осуществления взрывов на энергетическом объекте.

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В Хмельницкой области СБУ и Силы обороны отработали обезвреживание российских ДРГ

Группа ICU перечислила 300 млн грн на поддержку Украины

За два года войны ICU выделила более 300 миллионов гривен на помощь проектам в Украине и уплатила более 330 миллионов гривен налогов, а банк "Авангард" пожертвовал более 127 миллионов гривен на поддержку Украины.

Война •   •  4753 просмотра
Группа ICU перечислила 300 млн грн на поддержку Украины

История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы

Министерство иностранных дел Украины отрицало, что дипломаты отказались от задержанного в Таиланде гражданина Украины, заявив, что посольство оказывало ему помощь с момента его задержания за просрочку визы и сейчас организовывает его возвращение в Украину.

Общество •   •  4785 просмотра
История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы

Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов

Президент Европейского Совета призвал Палату представителей Конгресса США срочно одобрить выделение 60 миллиардов долларов помощи для финансовой стабильности Украины и подчеркнул, что помощь Украине поддерживает европейскую безопасность.

Политика •   •  7124 просмотра
Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов

На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина

Правоохранители Черновицкой области начали расследование по факту избиения митрополита УПЦ (МП) Михаила Жара на основании его публичных заявлений об инциденте.

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На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина

ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора

Следователи получили поручение расследовать незаконную установку оборудования для видеонаблюдения в одном из комплексов Киевской области с целью защиты прав журналистов.

Криминал и ЧП •   •  5484 просмотра
ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора