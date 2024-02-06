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Обговорили проекти відновлення України: у Мінвідновлення пройшла зустріч з Уповноваженим президента Франції

Обговорили проекти відновлення України: у Мінвідновлення пройшла зустріч з Уповноваженим президента Франції

Київ • УНН

 • 23389 перегляди

Франція та Україна обговорили спільні проекти з відновлення критичної інфраструктури та транспортного сектору України з акцентом на ремонті залізниць та покращенні водопостачання.

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України зустрілася зі Спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном. Учасники зустрічі обговорили спільні проекти відновлення України. Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook, пише УНН.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, у ході підготовки до візиту президента Франції Емануеля Макрона команда Мінвідновлення на чолі з міністром Олександром Кубраковим провела зустріч зі Спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Нарощуємо співпрацю з Францією у питаннях відновлення України. У пріоритеті – розвиток транспортної галузі та модернізація обʼєктів критичної інфраструктури. Французька агенція з міжнародного технічного співробітництва Expertise France з вересня 2023 року реалізує проект багатогалузевої технічної допомоги mAIDan Ukraine/Майдан Україна. Проект фінансується Міністерством з питань Європи та закордонних справ Франції. Обсяг - 14,5 млн євро на три роки

- сказав Кубраков.

Він також наголосив, що одним з важливих напрямків міжнародної співпраці є пряма підтримка відновлення територіальних громад, що можна побачити на прикладі Чернігівщини. Зазначається, що наприкінці грудня між Україною та Францією було підписано кредитну угоду на суму майже €37 мільйонів. Впродовж року буде поставлено 19 тисяч тонн рейок, що дозволить відремонтувати майже 150 кілометрів колій.

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Перша тисяча тонн надійде у першому кварталі 2024 року. Також між країнами підписано проект покращення водопостачання у місті Києві вартістю 70 млн євро, який має на меті відновлення стратегічних об'єктів водопостачання. Зокрема впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях, технології очищення промивних вод на Деснянській водопровідній станції, реконструкція двох водоводів. Окрім того, французьким агентством міжнародного технічного співробітництва Expertise France реалізуються проекти відновлення на регіональному рівні.

У планах на 2024 рік – спільна робота у сферах реформи децентралізації, підтримка потенціалу громад та зміцнення партнерства між українськими та французькими містами.

Нагадаємо

Франція зацікавлена в розвитку співпраці з Україною в атомній галузі. Таке співробітництво підсилить енергетичну безпеку України, Франції та всієї Європи, зменшивши залежність від російської атомної галузі. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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