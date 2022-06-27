Обстрел ТЦ Кременчуга: количество погибших возросло до 15
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате ракетных ударов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.
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“Пока известно уже о 15 погибших”, — написал он в Telegram.
Дополнение
Как отмечает ГСЧС, продолжается тушение отдельных очагов пожара в здании ТЦ в г. Кременчуге. В лечебные учреждения обратились 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице). Информация уточняется.
На месте привлечены 949 человек, 137 ед. техники, из них от ГСЧС 437 человек (в т.ч. 14 психологов), 68 ед. техники, пожарный поезд Укрзализныци.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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