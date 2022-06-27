Обстріл ТЦ Кременчука: кількість загиблих зросла до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетних ударів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 15 осіб. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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“Наразі відомо вже про 15 загиблих”, — написав він у Telegram.
Доповнення
Як зазначає ДСНС, продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук. До лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Інформація уточнюється.
На місці залучено 949 осіб, 137 од. техніки, з них від ДСНС 437 осіб (в т.ч. 14 психологів), 68 од. техніки, пожежний потяг Укрзалізниці.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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