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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Обстріл ТЦ Кременчука: кількість загиблих зросла до 15

Обстріл ТЦ Кременчука: кількість загиблих зросла до 15

Київ • УНН

 • 99752 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетних ударів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 15 осіб. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.

Цитата

“Наразі відомо вже про 15 загиблих”, — написав він у Telegram.

Доповнення 

Як зазначає ДСНС, продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук. До лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Інформація уточнюється.

На місці залучено 949 осіб, 137 од. техніки, з них від ДСНС 437 осіб (в т.ч. 14 психологів), 68 од. техніки, пожежний потяг Укрзалізниці.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кременчук: з’явились фото та відео зі зруйнованого ТЦ

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