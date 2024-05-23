Обстрел пятиэтажки в Херсоне: у 15-летнего парня минно-взрывная травма и легкие ранения поясницы

Вчера, 22 мая россияне попали в пятиэтажку в Корабельном районе Херсона. В результате этого обстрела пострадали пять человек, среди них 15-летний парень. У него минно-взрывная травма и легкие ранения поясницы. Он сейчас в среднем состоянии тяжести. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вчера попали в пятиэтажку в Корабельном районе...В результате этого обстрела пострадали пять человек, среди них и парень 15-ти лет. У него минно-взрывная травма и легкие ранения поясницы. Он сейчас в среднем состоянии тяжести. Также две женщины получили взрывные травмы, они в тяжелом состоянии были доставлены в больницу и оказана вся помощь - рассказал Прокудин.

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На Херсонщине в результате агрессии рф повреждены 5 домов, сотовая башня, промышленное предприятие и автомобиль. Два человека ранены.