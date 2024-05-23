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Обстріл п'ятиповерхівки у Херсоні: у 15-річного хлопця мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку

Обстріл п'ятиповерхівки у Херсоні: у 15-річного хлопця мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку

Київ • УНН

 • 16130 перегляди

22 травня росіяни обстріляли п'ятиповерховий будинок у Херсоні, поранивши п'ятьох людей, у тому числі 15-річного хлопчика з мінно-вибуховою травмою та легкими пораненнями.

Вчора, 22 травня росіяни поцілили у п'ятиповерхівку в Корабельному районі Херсону. Внаслідок цього обстрілу постраждало п’ятеро людей, серед них 15-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку. Він зараз у середньому стані важкості.  Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора поцілили у п'ятиповерхівку в Корабельному районі…Внаслідок цього обстрілу постраждало п’ятеро людей, серед них і хлопець 15-ти років. У нього мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку. Він зараз у середньому стані важкості. Також дві жінки отримали вибухові травми, вони у важкому стані були доставлені до лікарні й надана вся допомога

- розповів Прокудін.

Доповнення

На Херсонщині внаслідок агресії рф пошкоджено 5 будинків, стільникову вежу, промислове підприємство та автомобіль. Двоє людей поранені

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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