Обстріл п'ятиповерхівки у Херсоні: у 15-річного хлопця мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку
Київ • УНН
22 травня росіяни обстріляли п'ятиповерховий будинок у Херсоні, поранивши п'ятьох людей, у тому числі 15-річного хлопчика з мінно-вибуховою травмою та легкими пораненнями.
Вчора, 22 травня росіяни поцілили у п'ятиповерхівку в Корабельному районі Херсону. Внаслідок цього обстрілу постраждало п’ятеро людей, серед них 15-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку. Він зараз у середньому стані важкості. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Вчора поцілили у п'ятиповерхівку в Корабельному районі…Внаслідок цього обстрілу постраждало п’ятеро людей, серед них і хлопець 15-ти років. У нього мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку. Він зараз у середньому стані важкості. Також дві жінки отримали вибухові травми, вони у важкому стані були доставлені до лікарні й надана вся допомога
Доповнення
На Херсонщині внаслідок агресії рф пошкоджено 5 будинків, стільникову вежу, промислове підприємство та автомобіль. Двоє людей поранені.