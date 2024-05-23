Обстріл п'ятиповерхівки у Херсоні: у 15-річного хлопця мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку

Вчора, 22 травня росіяни поцілили у п'ятиповерхівку в Корабельному районі Херсону. Внаслідок цього обстрілу постраждало п’ятеро людей, серед них 15-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку. Він зараз у середньому стані важкості. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора поцілили у п'ятиповерхівку в Корабельному районі…Внаслідок цього обстрілу постраждало п’ятеро людей, серед них і хлопець 15-ти років. У нього мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку. Він зараз у середньому стані важкості. Також дві жінки отримали вибухові травми, вони у важкому стані були доставлені до лікарні й надана вся допомога