Избрание меры пресечения "слуге народа" Кузьминых: адвокат заявила об отводе прокурору САП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Адвокат нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, Лариса Криворучко заявила об отводе прокурору САП во время заседания в ВАКС, передает корреспондент УНН.
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"Из-за того, что во время выступления прокурора я четко увидела нарушение презумпции невиновности моего клиента, нарушение конституционных гарантий о презумпции невиновности, обвинение моего клиента в подделке документов без подозрения, я заявляю отвод прокурору", - сказала адвокат.
Детали
Сейчас судья отошел в совещательную комнату для принятия решения.
Что было раньше
ВАКС сегодня начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Кузьминых.
Дополнение
Прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.
Контекст
Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. Он проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
Позже Кузьминых задержали и сообщили ему о подозрении.