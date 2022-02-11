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Избрание меры пресечения "слуге народа" Кузьминых: адвокат заявила об отводе прокурору САП

Избрание меры пресечения "слуге народа" Кузьминых: адвокат заявила об отводе прокурору САП

Киев • УНН

 • 18377 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Адвокат нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, Лариса Криворучко заявила об отводе прокурору САП во время заседания в ВАКС, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Из-за того, что во время выступления прокурора я четко увидела нарушение презумпции невиновности моего клиента, нарушение конституционных гарантий о презумпции невиновности, обвинение моего клиента в подделке документов без подозрения, я заявляю отвод прокурору", - сказала адвокат.

Детали

Сейчас судья отошел в совещательную комнату для принятия решения.

Что было раньше

ВАКС сегодня начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Кузьминых.

Дополнение

Прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.

Контекст

Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. Он проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

Позже Кузьминых задержали и сообщили ему о подозрении.

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