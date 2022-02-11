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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Обрання запобіжного заходу "слузі народу" Кузьміних: адвокат заявила про відвід прокурору САП

Обрання запобіжного заходу "слузі народу" Кузьміних: адвокат заявила про відвід прокурору САП

Київ • УНН

 • 18377 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Адвокат нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тисяч гривень хабаря, Лариса Криворучко заявила про відвід прокурору САП під час засідання у ВАКС, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Через те, що під час виступу прокурора я чітко побачила порушення презумпції невинуватості мого клієнта, порушення конституційних гарантій щодо презумпції невинуватості, звинувачення мого клієнта в підробленні документів без підозри, я заявляю відвід прокурору", - сказала адвокат.

Деталі

Наразі суддя відійшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Що було раніше

ВАКС сьогодні розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Кузьміних.

Доповнення

Прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.

Контекст

Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Він проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.

Згодом Кузьміних затримали та повідомили йому про підозру.

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