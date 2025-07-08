Оборона, фронт, взаимоотношения с США: главное из интервью Ермака американскому изданию

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак дал интервью американскому изданию The New York Post, в котором речь шла об обороне, фронте, взаимоотношениях с США. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

Имел хороший и профессиональный разговор с New York Post сегодня. Были хорошие вопросы о нашей обороне, фронте, взаимоотношениях с США - говорится в сообщении.

"Я сказал четко - только лидер, который понимает язык силы, может заставить россию прекратить вторжение. Дональд Трамп может это сделать. Мы благодарны за американское оружие и поддержку, она для нас важна", - добавил Андрей Ермак.

По его словам, Украина поддерживает инициативу сенатора Линдси Грэма по введению 500% пошлины на импорт российской нефти. Это может лишить Кремль до 60 миллиардов долларов ежегодного дохода - и это тоже форма оружия. Это как Hole-in-one. Такой удар случается нечасто, но он точно попадает в лунку

"Украина не просит невозможного. Мы просим решимости, оружия и лидерства. Мир возможен - если агрессор увидит перед собой силу", - написал глава ОП.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для систем Patriot.

Глава Белого дома заявил, что новые "взаимные" пошлины начнут действовать с 1 августа 2025 года без отсрочек. Это объявление является частью его торговой стратегии, направленной на переформатирование глобальных торговых потоков.

Трамп недоволен путиным, который убивает своих и украинских солдат