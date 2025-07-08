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путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
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Оборона, фронт, взаємовідносини із США: головне з інтерв'ю Єрмака американському виданню

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The New York Post обговорив оборону, фронт та відносини зі США. Він заявив, що лише лідер, який розуміє мову сили, може змусити Росію припинити вторгнення, і таким лідером може бути Дональд Трамп.

Оборона, фронт, взаємовідносини із США: головне з інтерв'ю Єрмака американському виданню

Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак дав інтерв'ю американському виданню The New York Post, в якому йшлося про оборону, фронт, взаємовідносини із США. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

Мав гарну та професійну розмову з New York Post сьогодні. Були гарні питання про нашу оборону, фронт, взаємовідносини із США

- йдеться у дописі.

"Я сказав чітко - лише лідер, який розуміє мову сили, може змусити росію припинити вторгнення. Дональд Трамп може це зробити. Ми вдячні за американську зброю та підтримку, вона для нас важлива", - додав Андрій Єрмак.

За його словами, Україна підтримує ініціативу сенатора Ліндсі Ґрема щодо запровадження 500% мита на імпорт російської нафти. Це може позбавити Кремль до 60 мільярдів доларів щорічного доходу - і це теж форма зброї. Це як Hole-in-one. Такий удар трапляється нечасто, але він точно влучає в лунку

"Україна не просить неможливого. Ми просимо рішучості, зброї й лідерства. Мир можливий - якщо агресор побачить перед собою силу", - написав очільник ОП.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надіслати 10 ракет для систем Patriot. 

Глава Білого дому заявив, що нові "взаємні" мита почнуть діяти з 1 серпня 2025 року без відстрочок. Це оголошення є частиною його торговельної стратегії, спрямованої на переформатування глобальних торговельних потоків.

Трамп не задоволений путіним, який вбиває своїх і українських солдат08.07.25, 19:02 • 988 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Ліндсі Грем
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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