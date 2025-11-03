Обогатился на 14,5 млн грн: бывшему нардепу Шевченко грозит пожизненное заключение за мошенничество и коллаборационизм
Киев • УНН
Бывшему народному депутату IX созыва инкриминируют коллаборационизм и мошенничество в особо крупных размерах, что предусматривает пожизненное заключение. Он обогатился на 14,5 млн грн, используя схему с поставками удобрений и распространяя пророссийские нарративы.
Бывшему народному депутату IX созыва инкриминируют коллаборационизм и мошенничество в особо крупных размерах. Ему грозит пожизненное заключение, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва. Ему инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность и мошенничество в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 УК Украины)
Следствие установило, что обвиняемый системно распространял в соцсетях пророссийские нарративы, дискредитируя украинскую власть и международных партнеров. Этим он способствовал дестабилизации ситуации в стране.
Кроме того, используя личные контакты с представителями политического руководства Беларуси, бывший нардеп организовал схему завладения средствами при поставке минеральных удобрений. Создав искусственные препятствия в выполнении контракта, нардеп навязал заключение договора на юридические услуги с предпринимателем, который оказался его сыном. В результате на счет нардепа поступило 14,5 млн грн за услуги, которые фактически не предоставлялись.
Обвинительный акт утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
В Офисе Генерального прокурора не назвали имя и фамилию обвиняемого нардепа, однако есть все основания полагать, что речь идет о бывшем народном депутате IX созыва Евгении Шевченко.
