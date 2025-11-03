Обогатился на 14,5 млн грн: бывшему нардепу Шевченко грозит пожизненное заключение за мошенничество и коллаборационизм

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 890 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 1436 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 2884 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 17529 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 34723 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 57658 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 57577 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 55978 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77778 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 89075 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 10038 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 14368 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 10851 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США03:22 • 7198 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 11054 просмотра
публикации
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 500 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 4918 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 57658 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 57577 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 117099 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Шон Даффи
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 17139 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 38661 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 89075 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 115530 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 63430 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Обогатился на 14,5 млн грн: бывшему нардепу Шевченко грозит пожизненное заключение за мошенничество и коллаборационизм

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Бывшему народному депутату IX созыва инкриминируют коллаборационизм и мошенничество в особо крупных размерах, что предусматривает пожизненное заключение. Он обогатился на 14,5 млн грн, используя схему с поставками удобрений и распространяя пророссийские нарративы.

Обогатился на 14,5 млн грн: бывшему нардепу Шевченко грозит пожизненное заключение за мошенничество и коллаборационизм

Бывшему народному депутату IX созыва инкриминируют коллаборационизм и мошенничество в особо крупных размерах. Ему грозит пожизненное заключение, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

 Детали

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва. Ему инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность и мошенничество в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 УК Украины)

- сообщили в Офисе Генерального прокурора. 

Следствие установило, что обвиняемый системно распространял в соцсетях пророссийские нарративы, дискредитируя украинскую власть и международных партнеров. Этим он способствовал дестабилизации ситуации в стране.

Кроме того, используя личные контакты с представителями политического руководства Беларуси, бывший нардеп организовал схему завладения средствами при поставке минеральных удобрений. Создав искусственные препятствия в выполнении контракта, нардеп навязал заключение договора на юридические услуги с предпринимателем, который оказался его сыном. В результате на счет нардепа поступило 14,5 млн грн за услуги, которые фактически не предоставлялись.

Обвинительный акт утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

- отметили в ОГП. 

В Офисе Генерального прокурора не назвали имя и фамилию обвиняемого нардепа, однако есть все основания полагать, что речь идет о бывшем народном депутате IX созыва Евгении Шевченко. 

Дополнение

Правоохранители разоблачили руководительницу отдела Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, которая приобрела необоснованные активы на более чем 50 млн гривен, среди которых квартира в жилом комплексе премиум-класса и автомобиль BMW 520i.

Должностных лиц Одесского горсовета разоблачили на присвоении более 1,6 млн грн при поставке товаров для ВСУ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Павел Зинченко

ПолитикаКриминал и ЧП
Обыск
Социальная сеть
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Беларусь
Генеральный прокурор Украины
Украина