Збагатився на 14,5 млн грн: колишньому нардепу Шевченку загрожує довічне ув’язнення за шахрайство та колабораціонізм

Колишньому народному депутату IX скликання інкримінують колабораціонізм та шахрайство в особливо великих розмірах, що передбачає довічне ув'язнення. Він збагатився на 14,5 млн грн, використовуючи схему з постачанням добрив та поширюючи проросійські наративи.