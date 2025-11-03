$42.080.01
Збагатився на 14,5 млн грн: колишньому нардепу Шевченку загрожує довічне ув’язнення за шахрайство та колабораціонізм

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Колишньому народному депутату IX скликання інкримінують колабораціонізм та шахрайство в особливо великих розмірах, що передбачає довічне ув'язнення. Він збагатився на 14,5 млн грн, використовуючи схему з постачанням добрив та поширюючи проросійські наративи.

Збагатився на 14,5 млн грн: колишньому нардепу Шевченку загрожує довічне ув’язнення за шахрайство та колабораціонізм

Колишньому народному депутату ІХ скликання інкримінують колабораціонізм та шахрайство в особливо великих розмірах. Йому загрожує довічне ув’язнення, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

 Деталі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України ІХ скликання. Йому інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України)

- повідомили в Офісі Генерального прокурора. 

Слідство встановило, що обвинувачений системно поширював у соцмережах проросійські наративи, дискредитуючи українську владу та міжнародних партнерів. Цим він сприяв дестабілізації ситуації в країні.

Окрім того, використовуючи особисті контакти з представниками політичного керівництва Білорусі, колишній нардеп організував схему заволодіння коштами під час постачання мінеральних добрив. Створивши штучні перешкоди у виконанні контракту, нардеп нав’язав укладення договору на юридичні послуги з підприємцем, який виявився його сином. В результаті на рахунок нардепа надійшло 14,5 млн грн за послуги, які фактично не надавалися.

Обвинувальний акт затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

- зазначили в ОГП. 

В Офісі Генерального прокурора не назвали ім’я та прізвище обвинувачуваного нардепа, проте є всі підстави вважати, що йдеться про колишнього народного депутата IX скликання Євгена Шевченка. 

Доповнення

Павло Зінченко

