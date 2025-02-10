Обломки сбитого дрона оккупантов повредили 30 дачных участков на Полтавщине

Прошлой ночью беспилотники оккупантов атаковали Полтавскую область. Об этом сообщает Полтавская ОВА, передает УНН.

Детали

Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские цели, однако обломки одного из дронов вызвали возгорание в дачном кооперативе на территории Полтавской общины.

Огонь охватил автомобильный кунг, однако спасателям удалось ликвидировать пожар.

По предварительным данным, повреждения получили около 30 дачных участков. Обошлось без пострадавших.

Объекты критической инфраструктуры остались невредимыми.

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