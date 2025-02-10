Уламки збитого дрону окупантів пошкодили 30 дачних ділянок на Полтавщині

Минулої ночі безпілотники окупантів атакували Полтавську область. Про це повідомляє Полтавська ОВА, передає УНН.

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Сили протиповітряної оборони знищили ворожі цілі, проте уламки одного з дронів спричинили загоряння у дачному кооперативі на території Полтавської громади.

Вогонь охопив автомобільний кунг, проте рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

За попередніми даними, пошкоджень зазнали близько 30 дачних ділянок. Обійшлося без постраждалих.

Об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими.

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