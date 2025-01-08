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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
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В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Облачно и тепло: прогноз погоды на сегодня

Облачно и тепло: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 6178 просмотра

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В Украине 8 января ожидается облачная погода с прояснениями и местными осадками в виде дождя. Температура воздуха днем составит от +3 до +14 градусов, теплее всего будет на юге страны.

Сегодня, 8 января, в Украине будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, в западных, утром и днем местами и в северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В западных областях на дорогах местами гололедица.

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Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 3-8° тепла. На юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине днем 9-14° тепла.

Погода в г. Киеве и Киевской области

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 3-8° тепла.

В Киеве днем 5-7° тепла.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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