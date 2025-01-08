Облачно и тепло: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 8 января, в Украине будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, в западных, утром и днем местами и в северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В западных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 3-8° тепла. На юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине днем 9-14° тепла.

Погода в г. Киеве и Киевской области

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 3-8° тепла.

В Киеве днем 5-7° тепла.