Хмарно та тепло: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 8 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозом синоптиків, у західних, вранці та вдень місцями і в північних, більшості центральних та Харківській областях невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів.

У західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла. На півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вдень 9-14° тепла.

Погода у м. Києві та Київській області

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла.

У Києві вдень 5-7° тепла.