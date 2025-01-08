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Хмарно та тепло: прогноз погоди на сьогодні

Хмарно та тепло: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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В Україні 8 січня очікується хмарна погода з проясненнями та місцевими опадами у вигляді дощу. Температура повітря вдень становитиме від +3 до +14 градусів, найтепліше буде на півдні країни.

Сьогодні, 8 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у західних, вранці та вдень місцями і в північних, більшості центральних та Харківській областях невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів.

У західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

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Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла. На півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вдень 9-14° тепла.

Погода у м. Києві та Київській області

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла.

У Києві вдень 5-7° тепла.

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