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ОАСК вернул Офису Генерального прокурора подозрения пяти судьям

ОАСК вернул Офису Генерального прокурора подозрения пяти судьям

Киев  •  УНН

 • 14662 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул в Офис Генерального прокурора неврученное подозрение главе суда Павлу Вовку и еще четырем судьям суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева вернул в Офис Генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П., Погрибниченку И.М., Огурцову А.П., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время", - идется в сообщении.

В ОАСК отметили, что уведомление вручается или лично в день его составления, а в случае невозможности такого вручения - способом, предусмотренным настоящим Кодексом для вручения сообщений. В частности, согласно ч. 2 ст. 135 УПК Украины в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ней проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

"Вместе с тем, действующее законодательство в одном нормативно-правовом акте не содержит определения понятия "администрации по месту работы", - отмечается в сообщении.

Также учитывая нормы законодательства и подзаконные акты, руководитель аппарата суда и его заместители наделены властными полномочиями только в отношении к работникам, входящим в аппарат определенного суда.

"Вместе с тем, судья работает в штате определенного суда, однако, не входит в состав аппарата того или иного суда. Исходя из этого, ни руководитель аппарата суда, ни его заместители по отношению к судьям не имеют отношения к понятию "администрация места работы", указанного в ст. 135 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В суде заявили, что готовы выполнять исключительно законные требования прокуроров, а потому, учитывая вышеизложенное и во исполнение требований действующего законодательства, вынужден был вернуть в Генеральную прокуратуру тексты документов, которые содержат название "Сообщение о подозрении".

Кроме того, аппарат суда обратил внимание служащих Офиса Генерального прокурора на то, что указанные документы не содержат также сведения о дате, месте, времени, способе, данные лиц, кому именно было передано сообщение о подозрении, и кем именно и на каком основании осуществлялось указанное сообщение и разъяснение прав подозреваемого.

Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Как сообщалось, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

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