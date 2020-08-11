ОАСК повернув Офісу Генерального прокурора підозри п’ятьом суддям

"Окружний адміністративний суд міста Києва повернув до Офісу Генерального прокурора невручені повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва Вовку П.В., Погрібніченку І.М., Огурцову О.П., Качуру І.А. та Келеберді В.І. у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014 року, які були залишені прокурорами просто на стільці в коридорі суду в позаробочий час", - йдется в повідомленні.

В ОАСК зазначили, що повідомлення вручається або особисто в день його складання, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

"Водночас, чинне законодавство в жодному нормативно-правовому акті не містить визначення поняття «адміністрації за місцем роботи", - наголошується в повідомленні.

Також враховуючи норми законодавства та підзаконні акти, керівник апарату суду та його заступники наділені владними повноваженнями лише відносно до працівників, що входять до апарату певного суду.

"Водночас, суддя працює в штаті певного суду, однак, не входить до складу апарату того чи іншого суду. Виходячи з цього, ані керівник апарату суду, ані його заступники по відношенню до суддів не відносяться до поняття "адміністрація місця роботи", зазначеного у ст. 135 КПК України", - йдеться в повідомленні.

У суді заявили, що готові виконувати виключно законні вимоги прокурорів, а тому, враховуючи вищевикладене та на виконання вимог чинного законодавства, змушений був повернути до Генеральної прокуратури тексти документів, які містять назву "Повідомлення про підозру".

Окрім того, апарат суду звернув увагу службовців Офісу Генерального прокурора на те, що вказані документи не містять навіть відомостей про дату, місце, час, спосіб, дані осіб кому саме було здійсненне повідомлення про підозру та ким саме і на якій підставі здійснювалося вказане повідомлення та роз’яснення прав підозрюваного.

Раніше УНН писав, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.

Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.