ОАЭ настаивают на компенсации Ираном разрушений в стране из-за ударов
Киев • УНН
Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш призвал Тегеран возместить ущерб за агрессию. Политическое решение должно включать гарантии ненападения в будущем.
Высокопоставленный чиновник Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвал Иран выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный стране в результате ударов со стороны Тегерана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
Это произошло после того, как Иран потребовал компенсации от США и Израиля за военный ущерб в конфликте, который длится уже тридцатый день.
Любое политическое решение по агрессии Ирана против арабских государств Персидского залива должно включать четкие гарантии предотвращения будущих атак, закреплять принцип ненападения и предусматривать иранскую компенсацию за удары по гражданскому населению и важной гражданской инфраструктуре
Гаргаш утверждает, что Тегеран "ввел в заблуждение" своих соседей перед началом войны и продемонстрировал "предумышленную агрессию". Он охарактеризовал Иран как режим, который стал "основной угрозой для безопасности арабских государств Персидского залива".
В ОАЭ заявили о 16 перехваченных иранских ракетах и 42 дронах29.03.26, 16:53 • 4172 просмотра