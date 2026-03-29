ОАЕ наполягають на компенсації Іраном руйнувань у країні через удари
Київ • УНН
Радник президента ОАЕ Анвар Гаргеш закликав Тегеран відшкодувати збитки за агресію. Політичне рішення має включати гарантії ненападу в майбутньому.
Високопоставлений чиновник Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) закликав Іран виплатити компенсацію за збитки, завдані країні через удари з боку Тегерана. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Це сталося після того, як Іран зажадав компенсації від США та Ізраїлю за воєнні збитки у конфлікті, який уже триває тридцятий день.
Будь-яке політичне рішення щодо агресії Ірану проти арабських держав Перської затоки має включати чіткі гарантії запобігання майбутнім атакам, закріплювати принцип ненападу та передбачати іранську компенсацію за удари по цивільному населенню та важливій цивільній інфраструктурі
Гаргеш стверджує, що Тегеран "ввів в оману" своїх сусідів перед початком війни та продемонстрував "передумисну агресію". Він охарактеризував Іран як режим, який став "основною загрозою для безпеки арабських держав Перської затоки".
