ЧП под Ичней: Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня Кабинет Министров примет решение о выделении 100 млн грн на ликвидацию последствий в Черниговской области. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы примем решение для того, чтобы выделить 100 млн грн соответственно на восстановление в Черниговской области по тем населенным пунктам, где были проблемы или разрушения, и фактические поручение администрации по мобилизации стройматериалов и необходимых специалистов уже предоставлены, сейчас такие резервы сформированы", - сказал Премьер.
По его словам, помогать будет и ГСЧС, но главный процесс - разминирование.
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Владимир Гройсман отметил на необходимости скорейшей ликвидации пожара на 6-м арсенале в Черниговской области и разминирования прилегающей территории.
"Для нас очень важно, чтобы мы быстро завершили тушение, чтобы мы быстро начали разминирование территорий", - сказал Премьер.
Также, по его словам, нужно проверить каждый двор на факт разрушения в результате взрывов. И есть разрушения, помочь людям восстановить свои дома, добавил Гройсман.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.