НП під Ічнею: Кабмін виділить 100 млн грн на ліквідацію наслідків

"Сьогодні ми приймемо рішення для того, щоб виділити 100 млн грн відповідно на відновлення в Чернігівській області по тих населеним пунктам, де були проблеми або руйнації, і фактичні доручення адміністрації щодо мобілізації будматеріалів і необхідних спеціалістів вже наданий, зараз такі резерви сформовані", - сказав Прем’єр.



За його словами, допомагати буде і ДСНС, але головний процес – розмінування.

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Володимир Гройсман наголосив на якнайшвидшій ліквідації пожежі на 6-му арсеналі на Чернігівщині і розмінування прилеглої території.



"Для нас дуже важливо, щоб ми швидко завершили гасіння, щоб ми швидко розпочали розмінування територій", - сказав Прем'єр.



Також, за його словами, потрібно перевірити кожен двір на факт руйнації внаслідок вибухів. І якщо є руйнування, допомогти людям відновити свої помешкання, додав Гройсман.



Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.